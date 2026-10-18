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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر برلمانية: عدة جلسات لمناقشة تفويض الرئيس السيسي بشأن دعم السعودية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

كشفت مصادر برلمانية أن مناقشات مجلس النواب بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها، حال طلبها الدعم من مصر، من المقرر أن تستمر على مدارعدة جلسات.

وأوضحت المصادر أن المناقشات تأتي في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لبحث طلبات تتعلق بالمهام العسكرية خارج حدود الدولة، وما تتطلبه من موافقات برلمانية وفقًا لأحكام الدستور.

عدة جلسات لمناقشة طلب الرئيس بشأن دعم السعودية

وتكتسب جلسات مجلس النواب أهمية خاصة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وما تفرضه من بحث الموقف المصري تجاه مستجدات الأمن العربي، إلى جانب مناقشة الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية حال تقدمها بطلب رسمي للمساعدة.

الدستور يحدد ضوابط إرسال القوات المسلحة خارج الحدود

وتخضع القرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للضوابط المنصوص عليها في المادة 152 من الدستور، التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها، بما في ذلك أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم الاختصاصات الدستورية للمؤسسات المعنية، وضمان استيفاء الإجراءات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركة القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد.

السعودية الرئيس السيسي مجلس النواب الدستورية

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