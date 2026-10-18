مجلس النواب اليمني: المواقف المصرية التاريخية ستظل محفورة في ذاكرة الشعوب العربية

قال رئيس مجلس النواب اليمني إن الموقف المصري الداعم لأمن السعودية ودول الخليج والحريص على حماية أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية يعكس إدراكا عميقا لحجم المخاطر التي تواجه المنطقة.

وأضاف، خلال خبر عاجل أذاعته فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الموقف المصري الداعم لأمن السعودية ودول الخليج يؤكد مكانة مصر ودورها المحوري في صيانة الأمن القومي العربي.

وأوضح أن المواقف المصرية التاريخية ستظل محفورة في ذاكرة الشعوب العربي.

وتابع: "نقدر المواقف التي عبر عنها الرئيس المصري بشأن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي".

وشدد على أن مصر والسعودية تمثلان صمام أمان للأمة العربية.