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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم حديث ترامب.. إسرائيل: السعودية لا تبدي حماسة للتطبيع

الأمير محمد بن سلمان- وبنيامين نتنياهو
الأمير محمد بن سلمان- وبنيامين نتنياهو
خاطر عبادة

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقيات إبراهيم عادت إلى الطاولة بعد تقديم إسرائيل مساعدات للسعودية ضد الحوثيين، فإن مسؤولين إسرائيليين يقللون من حجم التوقعات، بحسب ما علمته قناة i24NEWS.

مسؤول إسرائيلي رفيع: السعودية ليست لديها الرغبة 

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله: "الرياض لا تُبدي رغبة كبيرة في دفع عملية التطبيع قدماً".
 

وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى للقناة: "لا توجد أدلة تدعم أننا على وشك اتخاذ خطوة دراماتيكية. لكن من يعلم ما الذي يحمله لنا المستقبل".


وأشار التقرير إلى أنه رغم المساعدة الاستخباراتية الإسرائيلية ضد الحوثيين، فقد رفضت السلطات السعودية السماح لطائرة إسرائيلية بإجلاء ركاب بعد هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة فلاي دبي على الأراضي السعودية.

السعودية إسرائيل التطبيع

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