قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث العسكري: مشاركة القوات المسلحة في المشروعات التنموية الكبرى في إطار مفهوم شامل لقوة الدولة
أعباء الطاقة تثقل كاهل أوروبا.. 100 مليار يورو تكاليف إضافية منذ بداية 2026
معهد علوم البحار يبحث التعاون مع الفلبين في الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية
الدوري الإنجليزي| ليدز يونايتد يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وبورنموث يهزم سندرلاند
مجلس التعاون الخليجي يدعو لتصنيف الفصائل اليمنية كجماعة إرهابية
الرئيس الأوكراني يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر جهود إحلال السلام
عاصفة كتالونيا تربك حسابات برشلونة بعد خماسية بيتيس.. وتأهب مبكر لموقعة سان جيرمان
ياسر برهامي: جزى الله الرئيس السيسي خيرًا على موقفهمن دعم السعودية
ترامب يعلن دعمه لإعادة انتخاب نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل
موقف الفلسطيني أسد الحملاوي من الانضمام للأهلي.. تفاصيل
الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 مواطنين في سقوط مقذوف على موقع سكني بنجران
وكالة الفضاء المصرية تدرب 20 مشاركا أفريقيا على تكنولوجيا الفضاء.. ديسمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تطالب بإنشاء صندوق لدعم اللاعبين القدامى وتمويله بنسبة من عقود الرعاية

النائبة فاطمة عمر ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
النائبة فاطمة عمر ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قالت فاطمة عمر ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أننا مهتمين بمناقشة التعديلات على قانون الرياضة وأبرزها الاهتمام بالنشء و الاستثمار الرياضي والاستثمار في الرياضة ، لأننا لن نعتمد على ميزانية وزارة الشباب والرياضة ، مشيرة إلى أننا نريد الاستثمار في الرياضة لكي نبني نشء يستطيع أن يحقق إنجازات.

وأشارت عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة الاهتمام بالمواهب الرياضية حتى لا يتم استغلالهم في السفر إلى الخارج وتمثيل منتخبات غير بلدهم ، في ظل انتشار هذه الظاهرة و النصب على هؤلاء اللاعبين من جانب السماسرة مستغلين ظروفهم المادية ، لكي يلعبوا بإسم منتخبات غير بلدهم ، مؤكدة أن الاستثمار الرياضي سيحقق للاعب مكاسب مادية لكي ينفق على نفسه وعائلته.

وطالبت بضرورة إنشاء صندوق رياضي لدعم اللاعبين القدامى واقترحت هذا المقترح على النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بحيث يتم اقتطاع جزء أو نسبة من كل عقد رعاية للاعبين وجزء من الإعلانات في الفضائيات ويتم ضمها لصندوق اللاعبين القدامى تكريما لهؤلاء اللاعبين القدامى الذين مثلوا مصر في الخارج طوال الأعوام الماضية ، خاصة وأن الكثير منهم لم يهتم أن تكون لديه وظيفة لكي يستطيع أن يستكمل نشاطه الرياضي ويكون متفرغ لها ولم يكون لديه دخل مادي لكي ينفق منه.

وتبدأ فعاليات المنتدى الاثنين 19 أكتوبر، بمحور بناء الإنسان، الذي يركز على التعليم والشباب والرياضة والثقافة، باعتبارها ملفات أساسية في إعداد الأجيال الجديدة وتطوير مهاراتها وتوسيع فرص المشاركة والإبداع.

وتشمل الموضوعات المدرجة في أجندة اليوم جلسات تناقش ما يتعلمه الطلاب ومدى تأهيلهم للمستقبل، ودور الشباب والرياضة في صناعة التأثير، إلى جانب الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.

وتهم هذه المناقشات الأسر والطلاب والشباب والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم والتدريب والثقافة، خاصة في ظل أهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتبرز التساؤلات بشأن سبل تحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص التدريب واكتشاف المواهب، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تأهيل الشباب للمشاركة في التنمية.

الاستثمار الرياضي النشء وزارة الشباب والرياضة ميزانية وزارة الشباب والرياضة قانون الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على كيتارا الأوغندي بالكونفدرالية

أحمد ربيع

ضربة جديدة للزمالك.. أحمد ربيع مهدد بالغياب عن مباراتي بترول أسيوط والجيش الرواندي

الكابتن: حسام غالى

حسام غالي: فوز الأهلي خارج ملعبه بعد التأخر بهدف مؤشر على تحسن الأداء

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد