برلمانية تطالب بإنشاء صندوق لدعم اللاعبين القدامى وتمويله بنسبة من عقود الرعاية

قالت فاطمة عمر ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أننا مهتمين بمناقشة التعديلات على قانون الرياضة وأبرزها الاهتمام بالنشء و الاستثمار الرياضي والاستثمار في الرياضة ، لأننا لن نعتمد على ميزانية وزارة الشباب والرياضة ، مشيرة إلى أننا نريد الاستثمار في الرياضة لكي نبني نشء يستطيع أن يحقق إنجازات.

وأشارت عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة الاهتمام بالمواهب الرياضية حتى لا يتم استغلالهم في السفر إلى الخارج وتمثيل منتخبات غير بلدهم ، في ظل انتشار هذه الظاهرة و النصب على هؤلاء اللاعبين من جانب السماسرة مستغلين ظروفهم المادية ، لكي يلعبوا بإسم منتخبات غير بلدهم ، مؤكدة أن الاستثمار الرياضي سيحقق للاعب مكاسب مادية لكي ينفق على نفسه وعائلته.

وطالبت بضرورة إنشاء صندوق رياضي لدعم اللاعبين القدامى واقترحت هذا المقترح على النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بحيث يتم اقتطاع جزء أو نسبة من كل عقد رعاية للاعبين وجزء من الإعلانات في الفضائيات ويتم ضمها لصندوق اللاعبين القدامى تكريما لهؤلاء اللاعبين القدامى الذين مثلوا مصر في الخارج طوال الأعوام الماضية ، خاصة وأن الكثير منهم لم يهتم أن تكون لديه وظيفة لكي يستطيع أن يستكمل نشاطه الرياضي ويكون متفرغ لها ولم يكون لديه دخل مادي لكي ينفق منه.

وتبدأ فعاليات المنتدى الاثنين 19 أكتوبر، بمحور بناء الإنسان، الذي يركز على التعليم والشباب والرياضة والثقافة، باعتبارها ملفات أساسية في إعداد الأجيال الجديدة وتطوير مهاراتها وتوسيع فرص المشاركة والإبداع.

وتشمل الموضوعات المدرجة في أجندة اليوم جلسات تناقش ما يتعلمه الطلاب ومدى تأهيلهم للمستقبل، ودور الشباب والرياضة في صناعة التأثير، إلى جانب الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.

وتهم هذه المناقشات الأسر والطلاب والشباب والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم والتدريب والثقافة، خاصة في ظل أهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتبرز التساؤلات بشأن سبل تحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص التدريب واكتشاف المواهب، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تأهيل الشباب للمشاركة في التنمية.