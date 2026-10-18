رمضان عبد المعز يشيد بمنتدى مصر 2026: الشورى والاستماع للشباب منهج نبوي

أشاد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، بانطلاق منتدى مصر 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، برعاية الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نحو 8 آلاف مشارك، وعقد 16 جلسة حوارية تناقش قضايا بناء الإنسان والتعليم والشباب ومختلف الملفات المرتبطة بمستقبل الدولة المصرية.

وأكد عبدالمعز، خلال حديثه ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة dmc، أن الاهتمام بالشباب يمثل ضرورة أساسية لنهضة الأمم وتقدمها، باعتبارهم أمل الأمة وسبيل عزتها وكرامتها، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية أوليا هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الشباب، اغتنم خمسًا قبل خمس»، ومن بينها اغتنام الشباب قبل الهِرَم.

تعزيز المشاركة المجتمعية

وأوضح أن تنظيم جلسات حوارية تتيح للمشاركين والمتخصصين والشباب عرض أفكارهم ومقترحاتهم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية والاستفادة من الخبرات المختلفة، لافتًا إلى أن المنتدى يتيح الفرصة أمام نحو 150 من صناع القرار، إلى جانب المشاركين، لمناقشة قضايا متعددة تمس حياة المواطنين ومستقبل الوطن.

واستشهد عبدالمعز بموقف النبي- صلى الله عليه وسلم- في التشاور مع أصحابه بشأن شؤون الأمة، قائلًا إنه كان يستمع إلى آرائهم ويطلب مشورتهم، بقوله: «أشيروا عليَّ أيها الناس»، مؤكدًا أن مبدأ الشورى من القيم المهمة التي رسخها الإسلام في إدارة الشؤون العامة والاستفادة من آراء الآخرين.

وأشار إلى أن القرآن الكريم أفرد سورة باسم «الشورى»، كما وجّه الله- سبحانه وتعالى- نبيه محمدًا- صلى الله عليه وسلم- إلى التشاور مع أصحابه، في قوله- تعالى-: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، موضحًا أن إتاحة المجال أمام المتخصصين وأصحاب الأفكار للمشاركة في مناقشة قضايا الوطن تعكس أهمية الحوار وتبادل الرؤى في الوصول إلى حلول تخدم المجتمع.

وأضاف أن جلسات المنتدى تتناول مجالات متنوعة، من بينها الأمن الاجتماعي والتحول الرقمي والطاقة والاستثمار والصحة والإسكان، مؤكدًا أن النهوض بالأمة لا يتحقق إلا بتضافر جهود أبنائها، ومشاركة أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة في تقديم أفكار عملية تسهم في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

ولفت عبدالمعز إلى أن المشاركة في إصلاح المجتمع والنهوض بالوطن تتفق مع الرسالة الإصلاحية التي حملها الأنبياء، مستشهدًا بقول نبي الله شعيب- عليه السلام-: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل والسعي إلى الإصلاح من القيم التي ينبغي أن تحكم جهود المشاركين في بناء الوطن.

واستشهد كذلك بقول الله- تعالى-: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾، داعيًا إلى استثمار فرصة المنتدى في طرح الأفكار الجادة والمقترحات المخلصة التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة رؤى تسهم في تقدم مصر ونهضتها.