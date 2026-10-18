رمضان عبدالمعز: اللي بيروجوا الشائعات ربنا هيجعل كيدهم في نحورهم

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الحفاظ على الأوطان والمشاركة في بنائها وعمارة الأرض من أهم رسائل الإسلام، مشددًا على أهمية الحوار والشورى والمشاركة المجتمعية، وضرورة التمسك بالعمل الإيجابي الذي يخدم الوطن ويحافظ على مقدراته.

رمضان عبدالمعز: الحفاظ على الوطن لا يتحقق بالإساءة إليه أو التقليل من شأنه

وقال رمضان عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحفاظ على الوطن لا يتحقق بالإساءة إليه أو التقليل من شأنه، وإنما بالعمل والمشاركة في إصلاح المجتمع.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى قول الله تعالى: ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾، موضحًا أن القرآن الكريم نبه إلى وجود من يحزن لما يصيب الآخرين من خير ويفرح بما ينزل بهم من سوء.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز أن الله سبحانه وتعالى وجّه المؤمنين إلى الصبر والتقوى، فقال: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾، مؤكدًا أهمية التمسك بالصبر والعمل وعدم الانشغال بمحاولات الإحباط، مع الاستمرار في السعي إلى الإصلاح وخدمة المجتمع.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن الحوار والمشاركة والشورى ودعم الجهود الإيجابية، إلى جانب الحفاظ على الوطن، تمثل قيمًا أساسية ينبغي ترسيخها في المجتمع، موضحًا أن رسالة الإسلام لا تقتصر على العبادات، بل تشمل أيضًا عمارة الأرض والعمل على تنميتها وتحقيق الخير للناس.

واستشهد الشيخ رمضان عبدالمعز بقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الزراعة والعمل النافع: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»، كما أشار إلى الحديث النبوي الذي يحث على مواصلة العمل حتى في أصعب الظروف: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها».

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز أن هذه التوجيهات النبوية تؤكد قيمة العمل والإنتاج والإسهام في إعمار الأرض، حتى في اللحظات التي قد يظن فيها الإنسان أن جهده لن يحقق أثرًا، لافتًا إلى أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب الإخلاص والتعاون والمبادرة.

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز أهمية تقدير من يضحون من أجل حماية الأوطان والدفاع عن أرضها وأهلها، مشيرًا إلى أن خدمة الوطن والعمل على صونه من المسؤوليات العظيمة، وأن المجتمعات تنهض بسواعد أبنائها وبقدرتهم على تحويل القيم إلى ممارسات عملية تسهم في البناء والإصلاح.