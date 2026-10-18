قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق للإصلاح.. كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي يقطع الخدمة عن مناطق بمدينة نصر
الداخلية تأذن لـ 42 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بـ«المصرية»
قرار من الداخلية بشأن تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالمصرية
انتفاضة عربية في 27 أكتوبر.. «صناع الملوك» يستعدون لإسقاط نتنياهو في انتخابات إسرائيل
سيد عبد الحفيظ يُهدي سفير مصر بأوغندا درع الأهلي
15 صورة ترصد انتظام امتحانات شهر أكتوبر في المدارس اليوم
إحباط تهريب 55.5 جرام ماريجوانا بمطار الغردقة
أشهر أدوية سرطان الثدي.. سحب تشغيلة لعلاج متداول على نطاق واسع
اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار مع وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج .. تفاصيل
علي جمعة يوضح أسباب محبة الله وعلاماتها وسر الوصول إلى المقام
خلاف على عجن العيش.. إنهاء حياة شاب على يد زميله في منشأة ناصر
اطلق مشروعك فورا.. شروط حجز 400 وحدة صناعية جاهزة في 10 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث "الوزراء": استعدادت مكثفة لانطلاق "منتدى مصر" .. وجلسة عمل رئيسية لاستعراض ملامح التحول الاقتصادي حتى 2030

متحدث "الوزراء": استعدادت مكثفة لانطلاق "منتدى مصر" .. وجلسة عمل رئيسية لاستعراض ملامح التحول الاقتصادي حتى 2030
متحدث "الوزراء": استعدادت مكثفة لانطلاق "منتدى مصر" .. وجلسة عمل رئيسية لاستعراض ملامح التحول الاقتصادي حتى 2030
أ ش أ

 أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تكثف استعداداتها النهائية لانطلاق منتدى مصر، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يواصل عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمناقشة المحاور الرئيسية المقرر طرحها خلال فعاليات المنتدى، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، الذي سيخصص له اليوم الرابع بالكامل.

وأوضح عادل - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) - أن المنتدى سيشهد جلسة عمل رئيسية تستعرض خلالها الحكومة حصاد الأداء الاقتصادي للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، إلى جانب عرض رؤيتها لبرنامج التحول الاقتصادي حتى عام 2030، بما يستهدف تعزيز استدامة النمو، وترسيخ ركائز الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على مواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري حقق عددًا من المكتسبات والإصلاحات خلال السنوات الماضية، انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.01%، وتراجع نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي (2022/2023) إلى 81.9% خلال العام الماضي، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

وأضاف "أن البرنامج الاقتصادي للمرحلة المقبلة يستهدف الانتقال إلى نموذج أكثر استدامة، يرتكز على البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو، بما يسهم في توسيع الحيز المالي للدولة، وإتاحة موارد إضافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية".

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتحفيز الاستثمارات المحلية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح عادل أن الحكومة ستطرح خلال المنتدى رؤيتها للبرنامج الاقتصادي الجديد، الذي يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها زيادة إنتاجية قطاعات الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الخاصة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأكد أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الاستثمار وريادة الأعمال يمثلان محورين رئيسيين في توجهات البرنامج الاقتصادي الجديد، بما يسهم في رفع معدلات الأداء الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم تحقيق مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.

المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الملف الاقتصادي برنامج التحول الاقتصادي حتى عام 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الرئيس السيسي

«أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟» .. «الحسيني» يكشف كواليس حوار دار بينه والرئيس السيسي في 2014

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

ترشيحاتنا

معرض السنغال للكتاب

وزير الاتصالات السنغالى يشيد بالحرف التراثية في جناح مصر بمعرض داكار للكتاب

أحمد عبد الوارث

فى ذكراه.. قصة زواج أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

حمادة هلال

حمادة هلال يعلق على موقف السيسي الداعم للسعودية: أمن المملكة من أمن مصر

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد