نواب تطرح رؤيتها في محور الشباب والرياضة بمنتدى مصر.. وتؤكد: لابد من حماية لـ"رعاة المواهب"

برلمانية تطالب بإنشاء صندوق لدعم اللاعبين القدامى وتمويله بنسبة من عقود الرعاية

برلمانية: يجب على الرياضة المدرسية اكتشاف الطلاب الموهوبين وتوفير رعاة لهم

نائب يطالب بضرورة انخراط الشباب في العمل العام وتأهيل نفسه



طرح عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رؤيتهم في النقاط التي سيتم طرحها في محور الشباب والرياضة بمنتدى مصر.

في البداية قالت فاطمة عمر ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أننا مهتمين بمناقشة التعديلات على قانون الرياضة وأبرزها الاهتمام بالنشء و الاستثمار الرياضي والاستثمار في الرياضة ، لأننا لن نعتمد على ميزانية وزارة الشباب والرياضة ، مشيرة إلى أننا نريد الاستثمار في الرياضة لكي نبني نشء يستطيع أن يحقق إنجازات.

وأشارت عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة الاهتمام بالمواهب الرياضية حتى لا يتم استغلالهم في السفر إلى الخارج وتمثيل منتخبات غير بلدهم ، في ظل انتشار هذه الظاهرة و النصب على هؤلاء اللاعبين من جانب السماسرة مستغلين ظروفهم المادية ، لكي يلعبوا بإسم منتخبات غير بلدهم ، مؤكدة أن الاستثمار الرياضي سيحقق للاعب مكاسب مادية لكي ينفق على نفسه وعائلته.

وطالبت بضرورة إنشاء صندوق رياضي لدعم اللاعبين القدامى واقترحت هذا المقترح على النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بحيث يتم اقتطاع جزء أو نسبة من كل عقد رعاية للاعبين وجزء من الإعلانات في الفضائيات ويتم ضمها لصندوق اللاعبين القدامى تكريما لهؤلاء اللاعبين القدامى الذين مثلوا مصر في الخارج طوال الأعوام الماضية ، خاصة وأن الكثير منهم لم يهتم أن تكون لديه وظيفة لكي يستطيع أن يستكمل نشاطه الرياضي ويكون متفرغ لها ولم يكون لديه دخل مادي لكي ينفق منه.

وقالت النائبة عايدة إسماعيل، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن النقاط التي سيتم طرحها في محور الشباب والرياضة بمنتدى مصر مهمة جدا.

وأشارت إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك أمور أساسية لا بد من حدوثها وهي حماية لـ"رعاة المواهب"، بحيث تقوم الرياضة المدرسية باكتشاف الموهوبين، وأن يكون هناك رعاة لهم.

وأكدت عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ضرورة حفظ حق رعاة الموهوبين، بحيث لا تتغلب الاتحادات على الرعاة في هذه النقطة، وبالتالي يبدأ الرعاة في الهروب من رعاية الموهوبين، مشيرة إلى ضرورة وجود فكر منظم لرعاية الموهوبين، لأن لدينا كنوزا في مصر، ولكن ليس هناك من يعمل على اكتشافها، وتطبيق أسس للحفاظ على حق الموهوب والراعي لهذا الموهوب.

وقال النائب حازم الريان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إننا نريد الشباب أن ينخرط في العمل العام ويبدأ في تأهيل نفسه ، لأننا نخاطب الشباب منذ فترة طويلة ونحن شباب في البرلمان ، وبالتالي هناك أمل لو كلا مننا عمل على نفسه سيكون له شأن في المجتمع.

وأضاف الريان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن محورنا هو أن نعطي الثقة للشباب ونتواصل معهم بشكل مباشر وقريب ، بحيث يكون هناك تشجيع للشباب ، خاصة وأن الشباب لديه في الفترة الحالية فتور عن المشاركة السياسية.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن محور الشباب والرياضة في منتدى مصر سيتم العمل عليها ، وستكون هناك ورشة سيتم الاستماع فيها إلى مقترحات الشباب ورؤيتهم ، لأنه منتدى حواري يتم الاستماع فيها إلى الآراء وتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح أن التواصل المباشر في منتدى مصر يغطي الفجوة الموجودة في الإعلام لا توصل إلى الشباب ، والآن الشباب تحصل على كل المعلومات عن طريق السوشيال ميديا ولا أحد يفتح التليفزيون أو كتاب ، وحينما يتعامل مع المسئولين سيكون لديه وعي حقيقي ويعرف حجم التحديات.

وتبدأ فعاليات المنتدى الاثنين 19 أكتوبر، بمحور بناء الإنسان، الذي يركز على التعليم والشباب والرياضة والثقافة، باعتبارها ملفات أساسية في إعداد الأجيال الجديدة وتطوير مهاراتها وتوسيع فرص المشاركة والإبداع.

وتشمل الموضوعات المدرجة في أجندة اليوم جلسات تناقش ما يتعلمه الطلاب ومدى تأهيلهم للمستقبل، ودور الشباب والرياضة في صناعة التأثير، إلى جانب الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.

وتهم هذه المناقشات الأسر والطلاب والشباب والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم والتدريب والثقافة، خاصة في ظل أهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتبرز التساؤلات بشأن سبل تحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص التدريب واكتشاف المواهب، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تأهيل الشباب للمشاركة في التنمية.