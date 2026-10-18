قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير علاقات دولية: انزعاج واشنطن من اعتداءات المستوطنين لا يعني تغيير سياستها .. صور
تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين
حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي
غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك
باستثمارات 4.6 مليار جنيه.. الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية
البرلمان يبدأ جلسة طارئة لبحث قرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن السعودية
أحسن قرارات الزمالك.. شوبير يعلق على إحالة ناصر منسي للتحقيق
إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران
مُصاب بمتلازمة داون .. «التضامن»: نقل شاب من ذوي الإعاقة لإحدى دور الرعاية بناءً على طلب والده.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمين (البحوث الإسلامية) : "منتدى مصر 2026" فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ الوعي وبناء الإنسان

أمين (البحوث الإسلامية)
أمين (البحوث الإسلامية)
أ ش أ

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن "منتدى مصر 2026" يمثل منصة وطنية مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول أولويات التنمية ومستقبل الدولة وفرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في بلورة رؤى عملية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم مسارات البناء والتنمية.

وقال الأمين العام للمجمع - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن أهمية المنتدى تنبع من اعتماده على الحوار بين المواطنين والخبراء والمتخصصين وصناع القرار، بما يعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة، ويتيح الاستفادة من الخبرات والأفكار والمقترحات المتنوعة في التعامل مع التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يمثل ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي جاد وأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والمادية بل تمتد إلى بناء الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الانتماء الوطني.

وأضاف أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من خلال رسالته العلمية والدعوية والتوعوية، يضطلع بدور محوري في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ منظومة القيم الإيجابية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن مجمع البحوث الإسلامية يعمل على توظيف إمكاناته العلمية والدعوية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش، وتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية التي تتطلب فهما رشيدا ومشاركة إيجابية.

وأشار الجندي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل جهود المؤسسات الوطنية كل في مجال اختصاصه، من أجل تعزيز الوعي بالتحديات والفرص، وتوسيع دائرة المشاركة في صياغة الرؤى المستقبلية، لافتا إلى أن المؤسسات الدينية يقع على عاتقها دور مهم في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم العمل والإتقان والمسؤولية وتأكيد أن الحفاظ على مقدرات الوطن والإسهام في تقدمه واجب وطني وأخلاقي.

وشدد الأمين العام على أن الحوار المجتمعي الفاعل لا يقتصر على طرح المشكلات، بل يمتد إلى تقديم حلول قابلة للتطبيق ومتابعة أثرها في حياة المواطنين.. مؤكدًا أن نجاح أي جهد تنموي يرتبط بمدى قدرته على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، والاستفادة من أفكارهم وخبراتهم وتعزيز الثقة والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يدعم بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارًا لمصر.

فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف منتدى مصر 2026 منصة وطنية مهمة للحوار وتبادل الرؤى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الزمالك

محمد صلاح يفتح النار على الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي ويكشف مفاجأة بشأن معتمد جمال

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

حسام غالي

حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد وأحمد فتحي يعتزلان بقميص الأهلي

غالي وهاني

حسام غالي: محمد هاني أهلاوي واتربى في النادي وأتمنى ألا يرحل

ناصر منسي

احتفل قبل ما تنتقد.. إعلامي ينتقد تجاهل فوز الزمالك في رواندا والتركيز على أزمة ناصر منسي

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد