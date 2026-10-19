وزير التعليم: مابقاش فى أزمة فى كثافة الفصول ولا المعلمين

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني جزءا من التطوير الذي شهدته المنظومة في السنوات الماضية، وقال: هناك 87% من الطلبة تتعلم في مدارس حكومية و13% تتعلم في تعليم خاص أو تعليم دولي أو تعليم حكومي بمصروفات مثل المدارس اليابانية والتجريبية، وكان نسب الحضور 15%.

وأرجع وزير التعليم خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، سبب أن نسب الحضور للطلاب 15% حتى عام 2023 و2024، لزحمة الفصول، فبعض الكثافات في بعض الفصول كانت تصل إلى 100 و150 طالب، وقرب الـ 200 طالب في إدارات تعليمية مثل الخصوص والخانكة والمرج وأجزاء كبيرة جدًا من الجيزة والمنيا.

وتابع: "فكان ولي الأمر يرسل الطالب فيجد الكثافة كبيرة جدًا، فيه أزمة في تختة انها تبقى موجودة، طيب لو الوضع كمل والطالب قدر يقعد في بداية العام الدراسي في الوضع الزحمة جدًا دا، لو خد الحصة الأولى، الحصة التانية، مفيش معلم، لانه كان عندنا 469 ألف معلم عجز، وقوة المدرسين كلها 832 ألف معلم، فكان عندنا عجز كبير جدًا في المعلمين.

وأضاف: “طب هنتكلم على جودة التعليم إزاي وعندنا نسبة حضور 15% وعندنا كثافات عالية جدًا في الفصول وعندنا عجز في المعلمين، فبالتالي كان لازم نحل عجز المعلمين ونحل الكثافات اللي موجودة في الفصول، ثم الطلبة تيجى للمدارس وبعدين نتكلم في جودة التعليم”.

وبين أنه “بفضل ربنا سبحانه وتعالى النهاردة ما عندناش فصل إلا تحت 50 طالب، فانتهت الأزمة بتاعت الكثافات على مستوى الجمهورية كلها، وانتهت إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى العشر سنين القادمة”.

وأشار إلى أن: “دلوقت مبقاش فى حاجة اسمها عجز في معلمين المواد الأساسية على مستوى الجمهورية، فكل المواد الأساسية نازل عليها معلمين، وما بقاش عندنا مشكلة كثافة، الطلبة رجعت المدارس، فنسب الحضور اللي كانت 15% بقت فى العام الدراسي السابق 87%، والسنة دي إحنا الحمد لله معديين الـ 90% في غالبية المحافظات والمتوسط العام أكتر من 90%.

وأوضح أن “الدولة بنت في آخر عشر سنين 150 ألف فصل، وده رقم غير مسبوق، والرقم ده لو أتحول لفلوس، فإحنا بنتكلم فوق 200-250 مليار جنيه، فاتبنى 150 ألف فصل عشان يتحل هذا الأمر، وبعد الأمور والحلول الفنية، وقدرنا النهاردة إن الكثافات عندنا كلها تحت الـ50 طالب، والقادم أفضل إن شاء الله هتنزل تحت الـ45 وتحت الـ40 في المرحلة القادمة إن شاء الله”.