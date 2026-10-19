قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أهمية بناء الإنسان وتمكين الشباب
إيقاف رونالدو 30 يوما لمغادرته معسكر البرتغال عقب خلاف مع المدرب جيسوس
عباس شومان: الأزهر الشريف أطلق نداء من أجل السلام
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ بختام التعاملات المسائية
خلال مشاركته في "منتدى مصر 2026".. وزير التعليم العالي يستعرض خطط التطوير خلال الفترة المقبلة
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وطريقة التقديم
رسميًا .. إيقاف رونالدو شهرا وتغريمه ماليًا بعد أزمته مع منتخب البرتغال
أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى
بالصور.. إصابة حكمدار جنوب سيناء ووفاة 2 آخرين
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا على بشكتاش في الدوري التركي
مواطن بفيلم بمنتدى مصر 2026: قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها
أحمد موسى: أنا هقول اللي مؤمن بيه حتى لو على رقبتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التعليم: مابقاش فى أزمة فى كثافة الفصول ولا المعلمين

وزير التعليم: مابقاش فى أزمة فى كثافة الفصول ولا المعلمين
وزير التعليم: مابقاش فى أزمة فى كثافة الفصول ولا المعلمين
شيماء جمال

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني جزءا من التطوير الذي شهدته المنظومة في السنوات الماضية، وقال: هناك 87% من الطلبة تتعلم في مدارس حكومية و13% تتعلم في تعليم خاص أو تعليم دولي أو تعليم حكومي بمصروفات مثل المدارس اليابانية والتجريبية، وكان نسب الحضور 15%. 

وأرجع وزير التعليم خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، سبب أن نسب الحضور للطلاب 15% حتى عام 2023 و2024، لزحمة الفصول، فبعض الكثافات في بعض الفصول كانت تصل إلى 100 و150 طالب، وقرب الـ 200 طالب في إدارات تعليمية مثل الخصوص والخانكة والمرج وأجزاء كبيرة جدًا من الجيزة والمنيا.

وتابع: "فكان ولي الأمر يرسل الطالب فيجد الكثافة كبيرة جدًا، فيه أزمة في تختة انها تبقى موجودة، طيب لو الوضع كمل والطالب قدر يقعد في بداية العام الدراسي في الوضع الزحمة جدًا دا، لو خد الحصة الأولى، الحصة التانية، مفيش معلم، لانه كان عندنا 469 ألف معلم عجز، وقوة المدرسين كلها 832 ألف معلم، فكان عندنا عجز كبير جدًا في المعلمين.

وأضاف: “طب هنتكلم على جودة التعليم إزاي وعندنا نسبة حضور 15% وعندنا كثافات عالية جدًا في الفصول وعندنا عجز في المعلمين، فبالتالي كان لازم نحل عجز المعلمين ونحل الكثافات اللي موجودة في الفصول، ثم الطلبة تيجى للمدارس وبعدين نتكلم في جودة التعليم”. 

وبين أنه “بفضل ربنا سبحانه وتعالى النهاردة ما عندناش فصل إلا تحت 50 طالب، فانتهت الأزمة بتاعت الكثافات على مستوى الجمهورية كلها، وانتهت إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى العشر سنين القادمة”.

وأشار إلى أن: “دلوقت مبقاش فى حاجة اسمها  عجز في معلمين المواد الأساسية على مستوى الجمهورية، فكل المواد الأساسية نازل عليها معلمين، وما بقاش عندنا مشكلة كثافة، الطلبة رجعت المدارس، فنسب الحضور اللي كانت 15% بقت  فى العام الدراسي السابق 87%، والسنة دي إحنا الحمد لله معديين الـ 90% في غالبية المحافظات والمتوسط العام أكتر من 90%.

وأوضح أن “الدولة بنت في آخر عشر سنين 150 ألف فصل، وده رقم غير مسبوق، والرقم ده لو أتحول لفلوس، فإحنا بنتكلم فوق 200-250 مليار جنيه، فاتبنى 150 ألف فصل عشان يتحل هذا الأمر، وبعد الأمور والحلول الفنية، وقدرنا النهاردة إن الكثافات عندنا كلها تحت الـ50 طالب، والقادم أفضل إن شاء الله هتنزل تحت الـ45 وتحت الـ40 في المرحلة القادمة إن شاء الله”.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الطلبة المدارس كثافة الفصول عجز فى المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

ترشيحاتنا

قراءة حزب البحر وسورة يس

هل يجوز قراءة حزب البحر وسورة يس لشفاء المريض؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتورة مشيرة خطاب

مشيرة خطاب: مبادرة شيخ الأزهر للوساطة تؤكد أهمية دور الأزهر في إحلال السلام

الغيبة والنميمة

ما حكم الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يوضح كيفية التوبة ورد الحقوق

بالصور

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

المزيد