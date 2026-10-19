وزير التعليم: حجم الدروس الخصوصية انخفض في مصر.. ومناهج البكالوريا تم وضعها بمعايير دولية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه هناك سعي أن يحصل الطالب في التعليم الحكومي تعليم جيد مماثل للتعليم الدولي، مضيفا:" كفاية حالات انتحار في الثانوية العامة ومحدش يقبل الأمر ده".

وقال محمد عبد الطيف في كلمته في جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟" على هامش فعاليات منتدى مصر"، :" مناهج البكالوريا تم وضعها بمعايير دولية وشهادة البكالوريا المصرية مراجعة من البكالوريا الدولية ".



وتابع محمد عبد اللطيف:" عايزين نرفع الضغط عن ولادنا والأسرة المصرية ورأينا أنظمة التعليم المتواجدة في العالم ومتواجدة لدينا في مصر ".

وأكمل محمد عبد اللطيف:" المواد في البكالوريا انخفضت لت 6 مواد بالإضافة إلى التربية الدينية ".

وتابع محمد عبد اللطيف:" حجم الدروس الخصوصية انخفض في مصر وبنشتغل على ان يكون تعليم الطلاب بالكامل داخل المدارس والعمل على مجموعات تقوية داخل المدارس ".