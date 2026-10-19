أستاذ اقتصاديات التعليم بمنتدى مصر: اهتمام رئاسي بتوسيع دور التعليم في تحقيق التنمية

أكدت الدكتورة حنان إسماعيل أستاذ التخطيط واقتصاديات التعليم، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بتطوير التعليم وتوسيع دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت حنان إسماعيل في كلمتها في جلسة بعنوان "ماذا يتعلم أبناؤنا وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، على هامش فعاليات منتدى مصر": "يجب تفعيل دور المجلس الوطني للتعليم بتنسيق وإعداد خطة وطنية متكاملة لجميع مراحل التعليم وتواجد إطار موحد للمستهدفات ".

وتابعت حنان إسماعيل: "يجب دعم التكامل بين جهود الدولة والتعليم والتأهيل والتوظيف من خلال إطار تنسيقي يحدد الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات".

واكملت حنان إسماعيل: "العمل على تحسين جودة التعليم من خلال الارتقاء بالتنمية المستدامة المهنية للمعلم من خلال إعداد خطة وطنية للتنمية قائمة على احتياجات المعلمين ".

ولفتت حنان إسماعيل، إلى ضرورة العمل على تحسين نواتج التعليم كي يكون لدينا منظومة متوازنة للتقويم واستخدام أساليب التقويم المناسبة للطلاب.

وتابعت حنان إسماعيل : "تنمية البيئة المدرسية الداعمة للتعلم وتحديد الفجوات وفق خرائط الاحتياجات الفعلية لكثافات الفصول والاحتياج لمعلمين"، مضيفة: "تفعيل لوائح الانضباط وسبل الإشراف الداخلي للمدارس وتطوير التعليم الفني والمهني".