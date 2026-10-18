يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلمة في محافظة كفر الشيخ، وهي تغني لمصر وسط طالباتها، في مشهد اتسم بمشاعر الحب والفخر والانتماء للوطن.

وظهرت المعلمة في الفيديو على أنغام أغنية «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر»، وسط تفاعل الطالبات اللاتي رددن كلمات الأغنية بحماس، معبرات عن حبهن لمصر واعتزازهن بالانتماء إليها.

ورددت الطالبات كلمات «نعيش لمصر ونموت لمصر.. تحيا مصر»، في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر وحب الوطن، وسط تفاعل لافت من الحاضرات.

وحظي الفيديو بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل المستخدمين مع المشهد الذي جمع المعلمة وطالباتها على أنغام إحدى الأغنيات الوطنية الشهيرة.