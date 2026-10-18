القبض على شخص استعرض بسيارته في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بالشرقية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 8 / الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة بلبيس أثناء الإحتفال بزفاف أحد أقاربه.
وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.