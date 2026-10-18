قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الإمارات يبحث مع وزير الدفاع السعودي تعزيز علاقات التعاون المشتركة
فرنسا تجدد ضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية المدنيين والبنى التحتية
أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الحوثيين.. صواريخهم مداها يتجاوز 2000 كيلومتر وتهدد المنطقة
قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها
فجر اليمن.. 24 صاروخًا ومقذوفًا يستهدف السكان في مأرب خلال 72 ساعة والتصعيد يتواصل
احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا
أحمد موسى ينتقد تصاعد الفوضى في أوروبا : أين شعارات الحريات وحقوق الإنسان؟
آرسنال يحقق فوزاً صعباً أمام نوتينغهام فورست
أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية
داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته
القوات الروسية تشن هجوما على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا
أحمد موسى يكشف أهداف واشنطن تجاه إيران ويحذر من تداعيات ما بعد انتخابات الكونجرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص استعرض بسيارته في الشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بالشرقية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 8 / الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة بلبيس أثناء الإحتفال بزفاف أحد أقاربه. 

وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى حركات إستعراضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

عزة لبيب

عزة لبيب عن اتجاه الفنانين لـ تيك توك من أجل التربح: متعلموش بظروف الناس

منى زكى

منى زكي تغادر مهرجان الجونة بعد تكريمها

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف»

فلسطين حاضرة ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان «دي-كاف»

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

المزيد