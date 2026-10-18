إصابة 17 شخصًا باشتباه تسمم غذائي عقب تناول وجبة كشري داخل مصنع بالدقهلية

أصيب 17 شخصًا باشتباه تسمم غذائي، عقب تناول وجبة كشري داخل أحد المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، على الطريق المتجه إلى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.



حيث ورد بلاغا يفيد بإصابة عدد من العاملين داخل المصنع بحالات قيء ودوخة وآلام شديدة بالبطن، عقب تناول وجبة طعام «كشري».



وتم الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع البلاغ، حيث تبين في البداية إصابة 6 أشخاص، قبل ارتفاع العدد إلى 17 مصابًا، جميعهم يعانون من أعراض متشابهة تشير إلى الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

تم نقل المصابين الى مستشفى المطريه لتلقي العلاج اللازم.