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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

تمكنت مباحث مركز شرطة منية النصر ، من ضبط مسجل خطر، بكمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه .

 تلقت مديرية أمن  الدقهلية إخطارا  من مركز شرطة منية النصر، بورود معلومات لدي ضباط مباحث المركز، أكدتها التحريات السرية، بإتجار أحد الأشخاص له معلومات جنائية، في المواد المخدرة، حيث اتخذ من قرية ميت طاهر  مكانا لمزاولة نشاطه الغير مشروع.

بتقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد محمد غزالة، ومعاونيه، حيث تم متابعة تحركاته  وأثناء تواجده بمنطقة السكة الحديد بقرية ميت طاهر، تم محاصرته من قبل القوات والتي تمكنت من ضبطه ويدعي محمد، م، م،  ، 37 عاما ، مقيم قرية ميت طاهر وشهرته "ابوالدقيق" وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيدرو، وعدد كبير من أكياس "مخدر الآيس" معدة للبيع، مبلغ مالي، هاتف محمول، بالإضافة إلى سلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار، تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة

الدقهليه محافظة مباحث منية النصر

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