محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى طلخا المركزي ويشيد بالتزام الأطقم الطبية والتمريض .. صور

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستشفى طلخا المركزي، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمترددين.

وتفقد المحافظ عددا من أقسام المستشفى، شملت مبنى الطوارئ والاستقبال والرمد والأشعة إلى جانب عدد من الأقسام، فضلاً عن تفقد أماكن انتظار المواطنين للاطمئنان على توفير أماكن لائقة ومريحة لانتظارهم، للوقوف على سير العمل ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية والرعاية اللازمة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لالتزام الأطقم الطبية والتمريضية بمواعيد الحضور، والانضباط الوظيفي، والحرص على ارتداء الزي الرسمي، مثمنًا جهود مديرية الصحة بالدقهلية، برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامة بجميع أقسام المستشفى ومرافقها، والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، وتوفير أوجه الرعاية وسبل الراحة للمرضى، مع الالتزام بحسن استقبالهم والتعامل معهم، وبذل أقصى الجهود لتلبية احتياجاتهم.

والتقى “ مرزوق” عددًا من المرضى، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا حرصه على الاستجابة لها والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، مشيرًا إلى أن الزيارات المفاجئة تستهدف متابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، والاطمئنان على أحوال المواطنين عن قرب.

وأكد محافظ الدقهلية أن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة يأتيان في مقدمة أولوياته، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وكلف اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا، بتكثيف أعمال النظافة بالمحيط، وإجراء متابعة يومية لمستواها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية النظافة وعدم التقصير أو التأخير في تنفيذ الأعمال المطلوبة.