إصابة شابين بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب شابان بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية على طريق البجلات منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم على طريق البجلات نطاق المدينة، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجة نارية على طريق البجلات، أسفر عن إصابة كل من:

أحمد جمال عز الدين حافظ 18 عامًا، مقيم ميت تمامة، عامل عادي، مصاب بكسر مضاعف بالساعد الأيسر واشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي ومحمد علي محمد سالم، 18 عاما ، سائق ميت تمامة، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين لمستشفى منية النصر المركزي، وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .