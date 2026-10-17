خلافات مع المالك| ضبط شخصين أشعلا النار في محل تجاري بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بإضرام النيران بأحد المحال التجارية بالدقهلية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك المحل المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 14 أكتوبر قام (أحد الأشخاص ، نجله) بإضرام النيران عمداً بالمحل ملكه عن طريق سكب كمية من البنزين على المحل وإشعالها محدثاً ما به من تلفيات وتمكنه من إخماده بمساعدة الأهالى، وذلك لخلافات بينهما لسابقة عمل الثانى بالمحل ملكه وقيامه بطرده وعدم تقدمه ببلاغ لتدخل الأهالى للفض بينهما.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة "لأحدهما معلومات جنائية" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

