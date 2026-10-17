والدته وزملائه يدعون له بالرحمة.. جنازة مهيبة في وداع ضحية معهد دنوشر الأزهري بالغربية

شهدت عزبة عداه التابعة لقرية بلقينا بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل جنازة شعبية في وداع جثمان الطالب أحمد خالد صاحب 11 سنة ضحية حادث معهد دنوشر الأزهري في مشهد جنائزي مهيب شارك خلاله المئات من الأسر والعائلات في أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير وسط حالة من الصدمة والوجيعة خيمت بظلالها علي وجوه والده ووالدته واشقائه وأقاربه حتي دفن بمقابر أسرته.

تفاصيل الجنازة الشعبية



وتخلل الجنازة لحظات من مشاركة وفد من مشيخة الأزهر بطنطا من الوعاظ لتقديم واجب العزاء لأفراد أسرة ضحية وسط الدعوات له بالرحمه والمغفره أمام قبره .

وكان مسئول طبي بصحة الغربية افاد بوفاة الطالب أحمد خالد ضحية الثانية متأثرا بإصابته في واقعة سقوط طلاب معهد البيومي بقرية دنوشر بالمحلة.

وفاة متأثرا بإصابته

وكانت قرية دنوشر بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت في بداية الواقعة وفاة طالب وإصابة إثنين آخرين بكدمات وسحجات في حادث انهيار سور معهد البيومي الازهري بسبب سرعة المدافع اثناء الفسحة الدراسية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك الجهات المعنية



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بانهيار سور داخل معهد ازهري بنطاق قرية دنوشر بنطاق دائرة المركز.

الدفع بسيارات الإسعاف

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .

نقل الضحايا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.