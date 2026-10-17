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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طفلين سرقا حقيبة سيدة مسنة في القاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفلين بمغافلة صاحبة أحد المحال التجارية "مسنة" وسرقة حقيبتها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالكة المحل المشار إليه (مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبسؤالها قررت بقيام طفلين بالدخول للمحل ملكها ومغافلتها وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى على النحو الظاهر بمقطع الفيديو .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالبين – مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وضُبط بحوزتهما (مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى طفلين

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