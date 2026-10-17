محافظ الدقهلية يتابع أعمال غلق المحال والأنشطة غير المرخصة بقرية دماص

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ حملة مكبرة بقرية دماص التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، لغلق وتشميع المحال العامة وقاعات الأفراح والمطاعم والأنشطة غير المرخصة، التي صدرت بحقها قرارات غلق، وذلك في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط وتطبيق أحكام القانون، وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية.

وأكد المحافظ ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة التزام أصحاب المحال والمنشآت بالاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أهمية منح أصحاب الأنشطة المخالفة الفرصة لتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص المطلوبة وفقًا للقانون، مع عدم التهاون في تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بحق المخالفين.

و تابع الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أعمال الحملة ميدانيا، بالتنسيق مع مركز شرطة ميت غمر، وأشرف على تنفيذ قرارات الغلق والتشميع، بحضور حسن التليتي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، محمد بحوت مدير مركز إصدار التراخيص، حسين عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بقرية دماص، وفريق عمل تراخيص المحال بالقرية.

وتأتي الحملة في إطار خطة محافظة الدقهلية لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، والتأكد من ممارسة الأنشطة المختلفة بصورة قانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.