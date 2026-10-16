إصابة 3 أشخاص بينهم مسن في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الجمالية في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص، بينهم مسن ، بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق السلام – ليسا الجمالية، أمام منطقة الرسوة، بنطاق مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من، شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ووجود عدد من المصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:خليل المهدي محمد منسي، 50 عامًا، مقيم بالمحلة، باشتباه كسر في الذراع الأيسر. و حمادة محمود المنسي، 45 عامًا، مقيم بمحلة دمنة، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه أعراض ما بعد الارتجاج ومحمود حسن خليل، 82 عامًا، مقيم بمحلة دمنة، بجرح متهتك بالرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.