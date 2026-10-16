إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص، بينهم سيدة، بجروح قطعية وإصابات متفرقة، إثر وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية، بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة في أحد شوارع قرية برمبال الجديدة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، إثر التعدي باستخدام مطواة وسكين وعصا خشبية.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من:



محمد رضا محمد عبده، 19 عامًا، مصاب بجروح بالرأس واليدين.

رضا محمد عبده، 50 عامًا، مصاب بجروح بالرأس واليد اليسرى.

خالد رضا محمد، 22 عامًا، مصاب بجرح قطعي برسغ اليد اليسرى وعائشة أحمد حامد، 46 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالرأس.

رضا محمد عبداللطيف، 51 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس والجبهة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تسفر المشاجرة عن وقوع أي وفيات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وأسباب نشوب المشاجرة.