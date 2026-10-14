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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال قافلة قرية الشرفاء الطبية المجانية بتمي الأمديد

قافله طبيه
قافله طبيه
همت الحسينى

تفقد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قافلة الشرفاء بقرية الشرفاء التابعة لمركز تمي الأمديد،  والدكتورة إسراء لطفي مدير الإدارة الصحية بتمي الأمديد، والدكتور رامز شوقي منسق القافلة.

وتفقد وكيل الوزارة العيادات التخصصية بالقافلة، واطمأن على انتظام تقديم الخدمات الطبية، واستمع إلى المواطنين المترددين على القافلة والوحدة الصحية، للوقوف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة واحتياجاتهم الفعلية.

ونُفذت القافلة يومي 12 و13 أكتوبر 2026، وقدمت 3416 خدمة طبية لـ1314 مترددًا من خلال 10 عيادات تخصصية، من بينها 3 عيادات متنقلة، شملت تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والجلدية والرمد والأسنان وصحة المرأة وتنمية الأسرة والأنف والأذن والحنجرة.

كما تضمنت الخدمات إجراء 98 فحصًا بالأشعة والموجات فوق الصوتية، و191 فحصًا للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري، و243 تحليلًا بمعامل الدم والطفيليات، إلى جانب خلع 24 سنًا، وتحويل 23 حالة من التثقيف الصحي إلى عيادة تنمية الأسرة، و5 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وإعداد تقريرين للعلاج على نفقة الدولة.

وشملت الأنشطة التوعوية تنفيذ 32 ندوة للتثقيف الصحي استفاد منها 395 مواطنًا، إلى جانب 8 ندوات ضمن حملة «365 يوم سلامة» استفاد منها 85 مواطنًا، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وخلال الجولة، وجه وكيل الوزارة بالتنسيق بين مدير الإدارة الصحية بتمي الأمديد ومدير مستشفى تمي الأمديد لمتابعة الحالات التي جرى تحويلها من القافلة، والتأكد من حصولها على الرعاية الطبية اللازمة واستكمال إجراءات علاجها، بما في ذلك الحالات التي تحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة.

وأشاد الجزار بجهود فريق المبادرات الرئاسية في الكشف عن عدد من الحالات المصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، من بينها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، موجهًا المستشفى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهذه الحالات ومتابعتها.

كما تفقد عيادة تنمية الأسرة، ووجه بتكثيف التوعية بوسائل تنظيم الأسرة، مع التركيز على الوسائل طويلة المفعول، بما يساعد المواطنين على التعرف إلى الخيارات المتاحة واتخاذ القرارات المناسبة.

واستمع وكيل الوزارة إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمة بالوحدة الصحية واحتياجاتها، مؤكدًا الاستعداد لتوفير المتطلبات اللازمة وفقًا لمعدلات التردد الفعلية واحتياجات المرضى، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الجزار أن بروتوكول التعاون يدعم تكامل الجهود للوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الكشف المبكر والتوعية الصحية، مع ضمان متابعة الحالات المحولة واستكمال حصولها على الخدمة العلاجية..

الدقهليه محافظة قافله طبية

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