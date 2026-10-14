القبض على نصاب يدير صفحة لبيع الأسلحة البيضاء بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية)، وتبين عدم حيازته لأية أسلحة بيضاء، وبمواجهته أقر بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لإيهام راغبى شراء الأسلحة البيضاء بحيازته لها لبيعها بقصد النصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم من خلال طلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





