مصرع شاب غرقًا بالرياح الناصري بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة مصرع شاب غرقًا في مياه الرياح الناصري بدائرة مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه، فيما أمرت جهات التحقيق بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل غرق شاب في الرياح الناصري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بمصرع شاب غرقًا في مياه الرياح الناصري بدائرة مركز منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث عن الشاب.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على الجثمان وانتشاله من المياه، وجرى نقله لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح الجثمان لكشف سبب الوفاة

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة.