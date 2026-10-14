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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة شخصين باختناق في حريق التهم ورشة أخشاب بأطفيح

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

أصيب شخصان بحالة اختناق، إثر نشوب حريق داخل ورشة أخشاب بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن احتراق الورشة بالكامل، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل حريق ورشة أخشاب بأطفيح

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بنشوب حريق داخل ورشة أخشاب بدائرة مركز أطفيح، ووجود مصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى التعامل مع النيران ومحاصرتها حتى تمت السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل ورشة للأخشاب، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وإصابة شخصين بحالة اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة المتصاعدة من النيران.

الماس الكهربائي وراء الحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية داخل الورشة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

حريق ورشة أخشاب أطفيح الجيزة مديرية أمن الجيزة

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