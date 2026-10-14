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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سهرة مزاج انتهت في قسم الشرطة.. فتاة تتهم عرب ومصريين بالاعتداء عليها

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل واقعة اتهام 3 أشخاص بالاعتداء على فتاتين داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما قضوا معهما وقتًا في احتساء المشروبات الكحولية وتعاطي المواد المخدرة، قبل أن تتعرض إحداهما لحالة إعياء، بينما اتهمت الأخرى أحد المتواجدين بالاعتداء عليها.

بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا بوجود فتاتين داخل شقة سكنية برفقة 3 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للفحص، وتبين أن الشقة مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين، وأن الموجودين بداخلها "عرب ومصريين" كانوا يتعاطون المواد المخدرة ويحتسون المشروبات الكحولية.

ووفقًا لما ورد بمحضر الواقعة، تعرضت إحدى الفتاتين لحالة إعياء، فيما اتهمت الأخرى أحد الأشخاص بالاعتداء عليها وإفقادها عذريتها ما دفعها لإبلاع الشرطة. 

ضبط المتهمين واعترافاتهم

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بتواصل إحدى الفتاتين مع الأخرى، قبل أن تحضر برفقتها إلى الشقة، حيث التقتا بالأشخاص الثلاثة الموجودين بداخلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات الحادث.

إجراءات قانونية

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على التفاصيل الكاملة، وسماع أقوال أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سهرة مزاج الهرم الجيزة قسم شرطة الهرم

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