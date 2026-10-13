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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد التصالح.. براءة المطربة بوسي وانقضاء الدعوى في قضية شيكات بدون رصيد

المطربة بوسي
المطربة بوسي
ندى سويفى

قضت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتصالح، وبراءة المطربة بوسي في قضية اتهامها بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم.

تفاصيل اتهام بوسي بتحرير شيك دون رصيد

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المطربة بوسي بتحرير شيك بنكي بقيمة 6 ملايين جنيه دون وجود رصيد كافٍ لصرفه، وهو ما أسفر عن صدور حكم غيابي بالحبس بحقها، قبل أن تتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضدها، لتنتهي القضية بالتصالح وانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية.

أزمات الشيكات تلاحق المطربة بوسي

ولم تكن هذه القضية الأولى التي تواجه فيها المطربة بوسي اتهامات تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد، إذ شهد عام 2016 صدور حكم غيابي بحبسها لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تجاوزت قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.

كما سبق أن أصدرت محكمة جنح الهرم أحكامًا أخرى بحق المطربة، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامات تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد في قضيتين حملتا رقمي 21034 لسنة 2015.

المطربة بوسي براءة المطربة بوسي جنح الهرم

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