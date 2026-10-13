بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي

برأت محكمة مستأنف الطفلة جودي والسجن لمدة سنة مع الإيقاف لمروان، وتغريمه 1500 جنيه، في قضية “دهس هدير بائعة الشاي”، وذلك بعد تصالح أسرة الضحية مع المتهمين.

تصالح

وذكر دفاع المتهم إنه تم التوصل إلى صلح نهائي وتراضٍ تام مع أهلية المتوفاة هدير بائعة الشاي والمصابين، وتم توثيق ذلك رسميًا بتقديم أوراق الصلح والتنازل أمام المحكمة وبحضور ذويهم، مع الوفاء بكافة التزامات الحق المدني والتعويض الاتفاقي المتفق عليه بين الطرفين.

وقضت محكمة الطفل بأكتوبر، في وقت سابق، بحبس جودي عامين ومروان عامًا، على خلفية اتهامهما بدهس هدير أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، خلال وقوفها بجوار عربة بيع المشروبات الخاصة بها بمنطقة حدائق الأهرام.