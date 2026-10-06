تأجيل استئناف جودي ومروان على حبسهما في دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام لـ13 أكتوبر

قررت محكمة جنح مستأنف الطفل بأكتوبر، تأجيل نظر استئناف الطفلين «جودي» و«مروان» على حكم حبسهما عامين في واقعة دهس «هدير» بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لمناقشة الشهود.

وتنظر المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين على الحكم الصادر بحبسهما عامين، على خلفية اتهامهما بدهس بائعة الشاي أثناء قيادتهما سيارة ملاكي دون رخصة سير.

مشاجرة بين أسرتي جودي ومروان أمام المحكمة

وشهد محيط محكمة جنح الطفل بأكتوبر، صباح اليوم، مشاجرة بين أفراد من أسرتي جودي ومروان، قبل بدء جلسة نظر الاستئناف.

وبدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين أفراد الأسرتين، بعدما وجهت والدة مروان السباب لأسرة جودي، واتهمتهم بالسعي إلى الإضرار بنجلها، قبل أن تتطور المشادة إلى تشابك بالأيدي.

وتدخل المحامون وأمن المحكمة لفض المشاجرة والسيطرة على الموقف.

ترحيل المتهمين إلى المحكمة

وكانت مأمورية خاصة قد رحلت الطفلين جودي ومروان إلى محكمة جنح مستأنف الطفل بأكتوبر، بالتزامن مع انعقاد جلسة الاستئناف، وسط حضور أسرتيهما وفريق الدفاع.