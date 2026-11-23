كشف حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن المشكلة التي تواجهه مع الفراعنة منذ توليه المسؤولية الفنية.

وقال حمادة صدقي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، في برنامج «في السنتر» على قناة «صدى البلد»: «المنتخب الأولمبي يخوض بطولة ودية خارج مصر خلال فترة التوقف الدولي في مارس».

وأضاف: «المشكلة التي تواجهني مع المنتخب الأولمبي هي أن بعض اللاعبين لا يشاركون مع فرقهم بصفة مستمرة».

وتابع: «طلبت من هؤلاء اللاعبين الخروج على سبيل الإعارة من أنديتهم، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة».

واختتم: «اللاعبون الذين لن يشاركوا مع أنديتهم بصفة أساسية لن يتواجدوا معي خلال الفترة المقبلة، فلن أستطيع ضم لاعبين لا يشاركون بصفة أساسية».

حمادة صدقي: أتمنى تواجد محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي

وأردف حمادة صدقي: أتمنى الاستعانة بمحمد صلاح، نجم طرابزون سبور، ضمن صفوف الفراعنة في أولمبياد لوس أنجلوس، حال نجاح المنتخب في حسم بطاقة التأهل، وسنحاول إقناعه بالمشاركة مع الفريق.

وقال حمادة صدقي: «محمد صلاح ضمن حساباتي بنسبة كبيرة للتواجد مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد حال تأهلنا».

وأضاف: «إذا كان محمد صلاح متاحًا للمشاركة وقتها، أتمنى أن يتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس حال تأهلنا، وسنحاول إقناعه بالتواجد مع المنتخب».