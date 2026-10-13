حبس متهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل للترويج لبيع مخدر الآيس في الجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس شخص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والترويج لها عبر الصفحة المشار إليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.