مصرع شخصين دهسا في حادث مروري ببني مزار بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، إثر تعرضهما للدهس بواسطة سيارة ملاكي عند مدخل قرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا ، تم نقلهما لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث دهس عند مدخل قرية البهنسا، ووجود متوفيين بموقع الحادث.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كل من محمود . ص . ع عامل، وابن شقيقه مجدي . س . ص متأثرين بإصاباتهما جراء تعرضهما للدهس بسيارة ملاكي ، تم نقل الجثمانان إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

