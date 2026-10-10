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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلافات زوجية .. القصة الكاملة لحبس أم في واقعة غرق أطفالها الثلاثة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

تشييع جثامين الصغار
تشييع جثامين الصغار
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لواقعة حبس ام في واقعة غرق أطفالها الثلاثة بترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط شمال المنيا ، فقد قررت جهات التحقيق ، حبس المتهمة في واقعة غرق أطفالها الثلاثة داخل مياه ترعة الإبراهيمية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خلافات زوجية 

وكشفت التحريات الأولية إلى وجود خلافات زوجية وتقوم جهات التحقيق بفحص مدى ارتباطها بملابسات الحادث ، وسرعة استكمال التحقيقات للوقوف على ظروف الواقعة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي سياق متصل شيع اهالي مركز سمالوط جثامين الصغار الثلاثه بعد غرقهم في ترعة الإبراهيمية أثناء تواجدهم برفقة والدتهم وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة.

تفاصيل الواقعة 

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بورود بلاغ بغرق 3 صغار داخل مياه ترعة الإبراهيمية، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث قيادة الرائد محمد غلاب معاون مباحث المركز، وتبين من خلال الفحص أن الأطفال الثلاثة كانوا برفقة والدتهم، قبل أن يسقطوا داخل مياه الترعة ، لتبدأ على الفور أعمال البحث والإنقاذ.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثمان الطفلة هدير . ي . ع 5 سنوات، وشقيقها أدهم . ي . ع عام ونصف، وعبد الله 8 سنوات.

وأفادت التحريات الأولية بأن الأطفال يقيمون باحدي قري مركز سمالوط، وأنهم كانوا برفقة والدتهم وقت وقوع الحادث.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 

المنيا سمالوط ترعة الإبراهيمية الصغار

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