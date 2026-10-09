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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تعلن 16 عالمًا ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

أعلنت جامعة المنيا، أنه تم إدراج 16 عالمًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وفقًا للقائمة التي أُعدت بالتعاون بين باحثين من جامعة ستانفورد ودار النشر العالمية «إلسيفير» (Elsevier)، وذلك ضمن فئتي التأثير العلمي الممتد على مدار المسيرة الأكاديمية (Career-long Impact) والتأثير العلمي خلال عام 2025 (Single-year Impact)، استنادًا إلى مؤشرات مركبة لقياس التأثير والاستشهادات البحثية، بما يعكس الحضور العلمي لعلماء الجامعة ومدى تأثير إنتاجهم البحثي على المستوى الدولي.

ووفقًا للبيانات الواردة بشأن القائمة، شمل إدراج علماء جامعة المنيا فئتين رئيسيتين؛ الأولى هي فئة التأثير العلمي الممتد على مدار المسيرة الأكاديمية (Career-long Impact)، وضمت 8 علماء تقديرًا لإسهاماتهم البحثية وتأثيرهم العلمي المتراكم، والثانية هي فئة التأثير العلمي خلال عام 2025 (Single-year Impact)، وضمت 15 عالمًا، استنادًا إلى مؤشرات تأثيرهم البحثي خلال العام محل التقييم.


وبلغ إجمالي عدد العلماء المستفيدين من الإدراج 16 عالمًا، مع وجود 7 علماء ضمن الفئتين معًا، بما يعكس امتداد التأثير العلمي لعدد من باحثي الجامعة عبر مسيرتهم الأكاديمية، واستمرار حضورهم البحثي المتميز خلال عام 2025.

ويؤكد هذا الإنجاز تنامي إسهامات جامعة المنيا في إنتاج المعرفة العلمية، وقدرتها على المنافسة في منظومة البحث العلمي العالمية، في ضوء ما تمتلكه من كوادر أكاديمية وبحثية متميزة، وجهودها المستمرة للارتقاء بجودة الأبحاث المنشورة وتعزيز حضورها في الدوريات العلمية الدولية المرموقة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ، أن إدراج علماء الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم يمثل مصدر فخر واعتزاز لأسرة الجامعة، وثمرة للجهود العلمية المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون لإثراء المعرفة الإنسانية وتعزيز مكانة الجامعة على خريطة البحث العلمي الدولي.

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