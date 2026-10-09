عقب واقعة فيديو الصلاة| جلسة صلح عرفية بقرية طحا في المنيا واستمرار حجز المتهمين.. صور

شهدت قرية طحا التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، عقد جلسة صلح عرفية لتهدئة الأوضاع عقب تداول مقطع فيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي يظهر 6 شباب يسخرون من الصلاة، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الاستياء بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت جلسة الصلح في منزل عمدة القرية احمد الطحاوي بحضور عدد من أهالي قرية طحا وعزبة طنيوس وعزبة مينا، وعمدة نزالي طحا، وعمدة العمودين، والنائب ابرهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إلى جانب عدد من رجال الدين من الأزهر الشريف والأوقاف ومطرانية سمالوط ، والآباء الكهنة من القرية والقرى المجاورة، وذلك في أجواء سادها الود والاحترام، بهدف احتواء الموقف والحفاظ على العلاقات الطيبة بين أبناء المركز.

وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على روح المحبة والتسامح والأخوة بين الأهالي، والعمل على تهدئة الأوضاع، مع التأكيد على أن الإجراءات القانونية تسير في مسارها، وأن التعامل مع الواقعة يكون وفقًا للقانون.

واختُتمت جلسة الصلح بالتأكيد على أهمية استمرار المودة والمحبة بين أبناء القرية والقرى المجاورة، والدعاء بأن يديم الله السلام والاستقرار، وأن تظل بيوت الأهالي أبوابًا للخير والإصلاح، مع التشديد على احترام القانون واتخاذ الإجراءات.

وفي سياق متصل اكد مصدر أمني أنه تم ضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الأجهزة الأمنية رصدت المقطع وتمكنت من تحديدهم وضبطهم ، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر 6 أشخاص يسخرون من الصلاة، ما أثار تفاعلًا واسعًا واستياءً بين عدد من المتابعين، وسط مطالبات بفحص الواقعة والتحقق من ملابساتها.