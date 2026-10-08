غرق 3 صغار في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

شهدت احدي قري مركز سمالوط شمال المنيا، حادث غرق 3 صغار بترعة الإبراهيمية، أثناء تواجدهم برفقة والدتهم.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي من انتشال جثماني طفلين، فيما تتواصل أعمال البحث عن الثالث ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بورود بلاغ بسقوط 3 أطفال داخل مياه ترعة الإبراهيمية، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث قيادة الرائد محمد غلاب معاون مباحث المركز، وتبين من خلال الفحص أن الأطفال الثلاثة كانوا برفقة والدتهم، قبل أن يسقطوا داخل مياه الترعة ، لتبدأ على الفور أعمال البحث والإنقاذ.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثماني الطفلة هدير . ي . ع 5 سنوات، وشقيقها أدهم . ي . ع عام ونصف، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على شقيقهما الثالث عبد الله 8 سنوات.

وأفادت التحريات الأولية بأن الأطفال يقيمون باحدي قريزمركز سمالوط، وأنهم كانوا برفقة والدتهم وقت وقوع الحادث.

وجرى نقل الجثمانين اللذين تم انتشالهما إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرفات النيابة العامة، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث داخل مياه ترعة الإبراهيمية عن الطفل الثالث، وسط متابعة أمنية للواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والتي كلفت مفتش صحة المركز الدكتور محمد صلاح بفحص الجثمانين.

