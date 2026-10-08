إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

أعلنت كنيسة مارجرجس الروماني بقرية الطيبة في مركز سمالوط بالمنيا، مجموعة من التنبيهات الخاصة بإقامة الأفراح ومراسم إكليل الزواج، داعية أبناء الكنيسة إلى الالتزام بما وصفته بالإطار المسيحي البسيط والمحتشم للمناسبات.



وأكدت الكنيسة، في بيان لها رفض ارتداء «الجلباب الأبيض» أو طبع دماء الذبائح عليه خلال الأفراح، موضحة أن هذه الممارسات تُعد من العادات الوثنية وغير المسيحية، وطالبت بالابتعاد عنها.



كما دعت الكنيسة إلى إلغاء «ليلة الحنة» الخاصة بالفتيات، مشيرة إلى أن ما قد يصاحبها من مبالغة في الملابس والمظهر لا يتفق، بحسب البيان، مع الاحتشام والوقار المسيحي.



وشددت الكنيسة كذلك على ضرورة عدم المغالاة في تكاليف الزواج ومستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالذهب، وتكاليف الملابس وجلسات التصوير «السيشن» والمصورين، مطالبة الأسر بتقليل المصروفات قدر الإمكان، مراعاة للظروف الاقتصادية وحرصًا على التيسير على الشباب.

وتضمنت التعليمات أيضًا دعوة إلى عدم نشر صور الأفراح والمناسبات إلا في الحدود المناسبة، حفاظًا على الخصوصية، في ظل إمكانية استغلال الصور أو إعادة نشرها عبر مواقع وصفحات أخرى.

واختتمت الكنيسة تنبيهاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بها «بروح المحبة والطاعة» للحفاظ على أن تكون الأفراح بسيطة ومحتشمة، وتتناسب مع التقاليد والقيم المسيحية.

