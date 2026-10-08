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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جامعة المنيا تطلق مهرجان الأنشطة الطلابية احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة

انطلاق الأنشطة الطلابية
انطلاق الأنشطة الطلابية
ايمن رياض

أعلنت جامعة المنيا، انطلاق فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية، احتفالا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي «1976–2026» تحت شعار « عبور .. فتح طريق النصر» وذلك خلال الفترة من 6 حتى 30 أكتوبر الجاري، بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتبها بمختلف كليات الجامعة، وبمشاركة أسرة «طلاب من أجل مصر».

واستهلت فعاليات المهرجان بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بالمحافظة، تخليدا لذكرى شهداء الوطن الأبرار، واستحضارا لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعا عن الأرض والكرامة الوطنية، إيذانا بانطلاق برنامج حافل من الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تجمع بين التوعية والثقافة والفنون والرياضة وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل واحدة من أعظم محطات التاريخ المصري، بما جسدته من إرادة وطنية وقدرة على تجاوز التحديات وتحويل المستحيل إلى إنجاز، مشيرا إلى أن قيمة أكتوبر لا تقتصر على الانتصار العسكري، وإنما تمتد بما رسخته من قيم التضحية والانتماء والإصرار والعمل الجماعي.

وقال وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب ، أن المهرجان يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات التوعوية والميدانية، تبدأ باستقبال الطلاب بالأعلام الوطنية، وبث الفيديوهات والأغاني الوطنية، وتنظيم حملات موسعة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي وجمعية الهلال الأحمر، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لطلاب الجامعة إلى المطار العسكري بالمنيا، للتعرف عن قرب على مهام القوات المسلحة ودورها، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية كبرى بقاعة المؤتمرات الكبرى تستضيف أحد رموز وأبطال حرب أكتوبر.


وفي المجال الثقافي، ينظم المهرجان مسابقات في المقال تحت عنوان «روح أكتوبر وبناء الجمهورية الجديدة»، والقصة القصيرة بعنوان «حكاية بطل»، إلى جانب المسابقات الشعرية ومسابقة المعلومات العامة «اعرف وطنك»، بما يسهم في تعزيز المعرفة بتاريخ الوطن وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن رؤاهم وإبداعاتهم.


كما يشهد المحور الفني تنظيم معارض في مجالات النحت والتصوير والرسم تحت عنوان «أكتوبر في عيون طلاب جامعة المنيا»، ومسابقة لأفضل بوستر عن إنجازات الدولة المصرية، إلى جانب عروض مسرحية تستلهم بطولات حرب أكتوبر وتقدمها في قالب فني يعزز الوعي الوطني.


ويشمل البرنامج كذلك مجموعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والجوالة، من بينها بطولات «لياقة النصر» في الماراثون وخماسي كرة القدم والبادل وتنس الطاولة، إلى جانب مسابقات البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية، ومسابقة أفضل مبادرة طلابية لخدمة المجتمع، ومعارض بانوراما حرب أكتوبر، ودورات في الإسعافات الأولية لجوالي الجامعة.
 

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