مصرع عامل سقط من الطابق الخامس في العدوة بالمنيا

لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء قيامه بأعمال بناء داخل منزل بإحدى قري مركز العدوة شمال المنيا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

تلقي اللواء أحمد عزت مساعد مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بورود بلاغ بسقوط عامل من الطابق الخامس أثناء عمله في مجال البناء، داخل منزل بإحدى قرى مركز العدوة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص مصرع إبراهيم . م . ا 38 عامًا، مقيم بكفر مهدي التابعة لمنشأة عبد الله بمركز العدوة.

وكشفت التحريات الأولية أن العامل كان يقوم بأعمال البناء داخل المنزل، قبل أن يختل توازنه ويسقط من الطابق الخامس، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

قررت جهات التحقيق ندب الدكتور خلف رياض، مفتش صحة المركز، وكشف في تقريره أن سبب الوفاة هو كسر بالجمجمة وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ اثر تصادم الرأس بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة مالم تفيد تحريات المباحث غير ذلك ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.