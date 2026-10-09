إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالقرب من كمين البرشا بملوي بالمنيا

أُصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي جنوب المنيا ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .