البحث عن الثالث.. تشييع جثماني صغيرين غرقا في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

شيع أهالي مركز سمالوط شمال المنيا جثماني صغيرين غرقا في ترعة الإبراهيمية أثناء تواجدهما برفقة والدتهما، بعد تصريح جهات التحقيق بدفن الجثتين ، وسط حالة من الحزن الشديد ، فقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي من انتشال جثماني الطفلين، فيما تتواصل أعمال البحث عن الغريق الثالث .

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بورود بلاغ بغرق 3 صغار داخل مياه ترعة الإبراهيمية، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث قيادة الرائد محمد غلاب معاون مباحث المركز، وتبين من خلال الفحص أن الأطفال الثلاثة كانوا برفقة والدتهم، قبل أن يسقطوا داخل مياه الترعة ، لتبدأ على الفور أعمال البحث والإنقاذ.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثماني الطفلة هدير . ي . ع 5 سنوات، وشقيقها أدهم . ي . ع عام ونصف، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على شقيقهما الثالث عبد الله 8 سنوات.

وأفادت التحريات الأولية بأن الأطفال يقيمون باحدي قري مركز سمالوط، وأنهم كانوا برفقة والدتهم وقت وقوع الحادث.

وجرى نقل الجثمانين اللذين تم انتشالهما إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرفات النيابة العامة، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث داخل مياه ترعة الإبراهيمية عن الطفل الثالث، وسط متابعة أمنية للواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والتي كلفت مفتش صحة المركز الدكتور محمد صلاح بفحص الجثمانين.