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حبس المتهمة في واقعة غرق أطفالها الثلاثة بترعة في سمالوط بالمنيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمة في واقعة غرق أطفالها الثلاثة بترعة في سمالوط بالمنيا

حبس المتهمة
حبس المتهمة
ايمن رياض

قررت جهات التحقيق بمركز سمالوط شمال  المنيا، حبس المتهمة في واقعة غرق أطفالها الثلاثة داخل مياه ترعة الإبراهيمية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، بسقوط 3 أطفال أشقاء داخل مياه ترعة الإبراهيمية بقرية نزلة داوود التابعة لمركز سمالوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثامين الأطفال الثلاثة، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية  إلى وجود خلافات زوجية ، ويجري فحص مدى ارتباطها بملابسات الحادث.

وتواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات للوقوف على ظروف الواقعة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيق.

المنيا سمالوط حبس غرق

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