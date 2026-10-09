بالأسماء . تفاصيل إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالمنيا

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لاصابة 11 شخص بإصابات متفرقة ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي جنوب المنيا ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 11 شخص، وهم ناصر . م . ا 56 عامًا سائق، وميخائيل . ش . خ 30 عامًا، وأوليفا . ف . ا 29 عامًا، وسحر . ا . ع 60 عامًا، وجميعهم من مركز ملوي.

كما شملت القائمة عبد القادر . خ . ع 58 عامًا، وابتسام . ع . ا 38 عامًا، وزهرة . ع . خ 29 عامًا، ومحمد . ج . ع 27 عامًا، وانتصار . ع . خ 32 عامًا، وأحمد . ن . ع 27 عامًا، وجميعهم من مركز مطاي

وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .