قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب الشاطئية يخوض مرانه الأول في لواندا قبل مواجهة أنجولا «الأحد»
محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية.. وتدابير عاجلة للتعامل مع أي تداعيات
الصحة اللبنانية: إصابة 6 أشخاص في اعتداء إسرائيلي بمحيط حوش السيد علي في الهرمل
أستون مارتن Valhalla 2026.. قدرات خارقة لوحش السرعة
الجارحي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح الباب لنقلة صناعية كبرى
استشاري يكشف عوامل قد تدفع إلى ارتكاب الجرائم.. ويحذر من حمل السلاح مع سرعة الغضب
عكاشة: تسوية أمريكية إيرانية قبل انتخابات الكونجرس قد تمنح ترامب فرصة لتسويق «انتصار سياسي»
بعد إجازة 6 أكتوبر.. تعرف على أيام الراحة المتبقية حتى نهاية 2026
6 نجوم سنة أولى قمة في الأهلي بالقمة أمام الزمالك
لا سلاح لتل أبيب.. عمال فرنسا يعرقلون شحنة عسكرية لشركة «إلبيت» الإسرائيلية
ترامب: اتفاق مع بوتين لشراء ملايين الأطنان من الوقود الروسي
سفارة السودان: العثور على مواطنة مفقودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء . تفاصيل إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لاصابة 11 شخص بإصابات متفرقة ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي جنوب المنيا ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 11 شخص،  وهم ناصر  . م . ا 56 عامًا سائق، وميخائيل . ش . خ 30 عامًا، وأوليفا . ف . ا  29 عامًا، وسحر . ا . ع  60 عامًا، وجميعهم من مركز ملوي.

كما شملت القائمة عبد القادر  . خ . ع 58 عامًا، وابتسام . ع . ا  38 عامًا، وزهرة . ع . خ 29 عامًا، ومحمد . ج . ع 27 عامًا، وانتصار . ع . خ  32 عامًا، وأحمد . ن . ع 27 عامًا، وجميعهم من مركز مطاي

وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المنيا ملوى حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

بالأسماء . تفاصيل إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالمنيا

واقعة الاعتداء

مفاجآت جديدة في واقعة سحل فتاتين بالفيوم.. الشاب يسلم نفسه لنيابة إبشواي ومصدر يكشف بداية الأزمة

أحياء بورسعيد تواصل حملات الانضباط ورفع كفاءة الشوارع.. إزالة الإشغالات والتعديات

أحياء بورسعيد تواصل حملات الانضباط ورفع كفاءة الشوارع.. إزالة الإشغالات والتعديات

بالصور

كيف يمنع معجون الأسنان من التسوس؟.. يحميك من أمراض خطيرة

بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس

هل اللانشون يسبب السرطان؟.. حقيقة اللحوم المصنعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟

بإطلالة الكلاسيكية العصرية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام في المنزل.. سر القوام الكريمي والوجه الذهبي

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد