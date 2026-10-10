ضبط 1800 لتر سولار وسماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتحقق من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وفي هذا السياق، استعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، نتائج الحملات الرقابية، التي أسفرت عن تحرير 295 مخالفة تموينية متنوعة. وفي إطار التصدي للاتجار غير المشروع بالمواد البترولية والأسمدة المدعمة، تمكنت الحملات من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ1800 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب ضبط 6 شكائر من الأسمدة المدعمة المخصصة لوزارة الزراعة قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 263 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعدم وجود موازين بالمخابز، وعدم الإعلان عن لوحات التعليمات، وتدني مستوى النظافة، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش. كما تم ضبط مخبز صادر بحقه قرار غلق، لمخالفته القرار ومواصلة الإنتاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وامتدت الحملات إلى الأسواق، حيث تم تحرير 26 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت تداول سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 1500 كيلوجرام من الدقيق الأبيض الحر، و500 لتر من زيت الطعام، و57 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة، إلى جانب قطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية وكميات من السجائر. كما تم تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت اللحوم المفرومة والكبدة والمورتديلا، وضبط مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، رصدت الحملات تلاعبًا في معيار مسدس ضخ بنزين 95 بإحدى محطات الوقود، بما يؤثر على الكميات المنصرفة للمواطنين، فضلًا عن تحرير 3 مخالفات لعدم انتظام القيد والتسجيل بسجل 21 بترول بمستودعات البوتاجاز.

