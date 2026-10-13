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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: مد الغاز لـ3 آلاف وحدة بديرمواس وتوجيهات بحصر أصول الدولة

محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
ايمن رياض

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية واتخاذ قرارات تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم المشروعات التنموية، وتعزيز كفاءة المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب متابعة استعدادات المحافظة لمواجهة الأزمات والطوارئ.

واستهل المحافظ الاجتماع بملف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، موجّهًا بتشكيل لجان متخصصة لحصر الأراضي والمباني غير المستغلة بمختلف المراكز والمدن، ودراسة إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية تحقق النفع العام وتسهم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

ناقش الاجتماع الكتاب الدوري رقم 244 لسنة 2026 بشأن تعظيم الاستفادة من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي أنجزت أكثر من 9 آلاف معاملة، بإجمالي متحصلات بلغ 8 ملايين جنيه، بما يعزز جهود التيسير على المواطنين وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الحكومية.

وفي ملف الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، شدد اللواء كدواني على ضرورة التأكد من الجاهزية الكاملة لمواجهة التقلبات الجوية، ومتابعة حالة 32 مخرًا للسيول بالمحافظة، منها 12 مخرًا طبيعيًا و20 صناعيًا، بالتنسيق مع مديرية الري والوحدات المحلية، مع استمرار تطهير المخرات وإزالة التعديات ومتابعة التنبؤات الجوية والتحرك الاستباقي عند الضرورة.

كما استعرض الاجتماع موقف تحديث البيانات على منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع التأكيد على سرعة استكمال وتحديث بيانات وإمكانات المحافظة على المنصة الوطنية لإمكانات الدولة، ورفع كفاءة غرف العمليات من خلال توفير الكوادر المؤهلة والإمكانات الفنية اللازمة، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ، وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية لمواجهة المواقف الطارئة.

وتابع المحافظ جهود تجهيز مأوى للكلاب الضالة، موجّهًا بتوفير الرعاية البيطرية والتحصينات والأطعمة اللازمة، وتنفيذ برامج التعقيم والتطعيم ضد مرض السعار، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري ومؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للضوابط العلمية ومعايير الرفق بالحيوان.

كما وجّه بمراجعة الأراضي الصالحة لإقامة مدافن جديدة، والتنسيق مع التخطيط العمراني لإجراء الرفع المساحي للمناطق المجاورة للمقابر الحالية، بما يسمح بالتوسع وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب إحكام تأمين كبائن الكهرباء وأعمدة الإنارة ومنع وجود أسلاك مكشوفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وسارقي الأسلاك.

وفي قطاع التعليم، وافق المجلس التنفيذي على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية البيهو بمركز سمالوط على مساحة 1225 مترًا مربعًا، للمساهمة في خفض الكثافات الطلابية والحد من الفترات المزدوجة

ووجّه المحافظ بدراسة توسعة مدرسة «أولاد جويد» بقرية بني عبيد بمركز أبوقرقاص على مساحة 380 مترًا مربعًا، لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب وتحسين البيئة التعليمية.

وفي قطاع المرافق، وافق المجلس على مد خدمة الغاز الطبيعي إلى مناطق الامتداد العمراني بمدينة ديرمواس، بمنطقتي خلف الإسعاف والعصارة، لخدمة نحو 3 آلاف وحدة سكنية.

كما وجّه بدراسة مد خدمة الصرف الصحي لمنطقة «أبوزيد» المجاورة للترعة الديروطية، ومراجعة أقرب محطة صرف لإجراء الدراسات الفنية اللازمة.

وأكد محافظ المنيا أهمية مواصلة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، ويرفع كفاءة الخدمات والمرافق، ويستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء أحمد جميل، المشرف العام على جهاز تقنين أملاك الدولة، وممثلي مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية وممثلي الهيئات وفرع المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
 

المنيا محافظ المنيا المجلس التنفيذي

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