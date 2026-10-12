بيطري المنيا: ضبط لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن إليهم.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع تداول أو بيع منتجات غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، استعرض الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، نتائج الحملات التفتيشية المكبرة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة بيطرية وتموينية، وضبط 144.25 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها، شملت 48 كيلوجرامًا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنوعت بين الكبدة والأسماك والدواجن والمصنعات واللحوم المجمدة، بالإضافة إلى 96.25 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مؤكدًا استمرار الحملات الدورية والمفاجئة على محلات الجزارة ومنافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن والمصنعات الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، وإحكام الرقابة على الأسواق حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

