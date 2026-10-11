ضبط 5 أطنان زيت فاسد و105 كيلو بن غير صالح للاستهلاك في سمالوط بالمنيا..صور

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الأجهزة المعنية، بشن حملة تموينية وطبية مكبرة، استهدفت عدة مخازن ومصانع لضبط السلع الفاسدة ومحاسبة الخارجين عن القانون وضبط الأسواق .

فقد تمكنت ادارة الطب الوقائي بالإدارة الصحية ومكتب الأغذية، بمركز سمالوط وبالتعاون مع الوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك وإدارة التموين ومباحث التموين، من شن حملة تموينية مكبرة، تمكنت من ضبط ومصادرة 5 أطنان زيت غير مطابق للمواصفات قبل أعمال التعبئة والتوزيع، داخل مخزن شهير باحدي قري مركز سمالوط.

فيما تمكنت الحملة من ضبط 105 كيلو بن مشتبه في صلاحيته كما تم سحب 5 عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية واسفرت الحملة ايضا من خلال المرور على المحالات العامة من تحرير 6 محاضر خلل في الاشتراطات الصحية و10 محاضر شهادات صحية.

ترأس الحملة الدكتور خلف الكيال مدير الطب الوقائي والمهندس هاني الخولي نائب رئيس المركز والدكتور طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك ونائبه احمد حسان، ومن مفتشي الأغذية محمد مصطفي ومحمد جمعة، ومباحث التموين.